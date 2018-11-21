Не хуже Javelin: генерал ВСУ заявил о превосходстве украинского оружия над американским

Киев, 21 ноября. Украине не нужно американское оружие, потому что ее собственная военная техника превосходит любые зарубежные аналоги, заявил экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины генерал армии Украины Николай Маломуж.

При этом он обвинил главу МИД страны Павла Климкина и президента Петра Порошенко в политике двойных стандартов. По его мнению, все разговоры о поставках американской техники они ведут только для пиара.

«Он (Климкин. — прим. ФАН) хочет показать, что договорился в Америке, что у нас есть перспективы. Это политика двойных стандартов. В данной ситуации это одна позиция, которая, к сожалению, звучит и от президента, и от Климкина», — констатировал Маломуж.

Он посетовал, что на фоне этого Украина не реализует собственные проекты: «Ребята на фронте говорят, что ничего из того, что показывают на выставках и парадах, в войсках практически нет».

Возмущение генерала вызывает то, что украинские ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф» не хуже, чем Javelin», однако вместо того, чтобы сосредоточить усилия на развитии собственных технологий, Украина продолжает просить помощи зарубежом.

Маломуж подчеркнул, что мировое превосходство некоторых украинских разработок признают и американские военные.

«В настоящее время нам такая помощь и не нужна, потому что у нас есть такие разработки, которые, по словам американских военных, не хуже, чем в США», — заявил он в интервью изданию «Апостроф».

Более того, по словам Маломужа, «по некоторым параметрам Украина уже и превосходит Штаты, потому что у нас техника используется как раз в реальных боевых условиях».

Вспомнил генерал о радиотехнических комплексах ВСУ, «которые обезвреживают систему наведения огня у противника, которые фактически лучшие в мире после США».

Отметил Маломуж и «танковые возможности» Украины. Тут, по его словам, украинцы снова всех обогнали.

«То есть надо не прибедняться, а работать исходя из бюджета и не воровать», — подчеркнул он.

Напомним, 19 ноября Климкин заявил, что Киев и Вашингтон якобы проводят «тщательные обсуждения» о поставке США еще одной партии летального вооружения Украине.