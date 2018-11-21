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Политика

Греция заинтересована в продлении «Турецкого потока» до своей территории

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Греция заинтересована в продлении «Турецкого потока» до своей территории

Афины, 21 ноября. Греция заинтересована в продлении газопровода «Турецкий поток» до своей территории. Об этом рассказал источник, знакомый с подготовкой визита премьера Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря. По его словам, лидер Греции затронет эту тему в ходе переговоров с российской стороной в Москве.

Как пишет РИА Новости, в российской столице Ципрас встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В Греции также сообщили, что важное место в повестке визита Ципраса займут региональные события.

Политики коснуться урегулирования в Сирии, политику в восточном Средиземноморье, отношения с Турцией, кипрскую проблему, а также отношения между Евросоюзом и НАТО с Россией, где Греция сохраняет твердую позицию в пользу диалога, отмечают в Афинах.

Греция заинтересована в продлении «Турецкого потока» до своей территории

Автор: Алия Садыкова
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