Поклонники Хаски рассказали о поведении рэпера на сорванном концерте в Ростове

Ростов-на-Дону, 21 ноября. Правоохранительные органы сорвали концерт рэпера Хаски в Ростове-на-Дону, сообщил менеджер исполнителя Андрей Орлов.

Перед концертом в Ростове-на-Дону двое силовиков и несколько человек в штатском потребовали от представителей рэпера подписать документ. Бумага представляла собой предупреждение о запрете экстремизма и ответственности за нарушение законодательства при проведении публичного мероприятия. Несмотря на то, что концерт Хаски не попадает под закон о митингах, Орлов его подписал, однако концерт музыканты решили провести.

Предупреждение получило и руководство заведения Arena, где должен был быть проведен концерт.

«Мы тайно перенесли концерт в другое место, в Ravebar, но силовики о нем узнали, — приводит слова менеджера Хаски телеканал «360». — Во время саунд-чека я узнал, что около 20.00 приедет отдел по борьбе с экстремизмом. Владелец площадки подошел к нам и попросил не проводить концерт. Мы ответили, что отменить выступление возможности уже нет, и мы его все равно проведем».

В результате исполнителям отключили звук и микрофон. Примерно половина зрителей не была допущена правоохранителями, которые закрыли дверь на вход.

По словам поклонников рэпера, Хаски вел себя спокойно.

«Дима был спокоен, не проявлял агрессии или разочарования, — рассказала одна из присутствующих на тот момент в зале. — Он начинал песню, зрители ее подхватывали».

Концерт продлился около часа. Музыканты выступали без музыки — из инструментов доступны оказались только ударные.

Напомним, ранее клип рэпера «Иуда» запретили в России.

«Формулировка была такая: клип содержит конкретную информацию и запрещен на территории РФ, — уточнил Орлов. — Что это за «конкретная» информация, никто из нас не знает».

Представители Хаски пообещали, что зрителям, не попавшим на концерт, будет возмещена стоимость билетов.