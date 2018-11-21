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Яровая разработала проект об ужесточении правил приобретения оружия

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Яровая разработала проект об ужесточении правил приобретения оружия

Москва, 21 ноября. Вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая подготовила законодательный проект, который ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Об этом заявили в среду в пресс-службе парламентария.

Соответствующий документ поддержан руководством профильных думских комитетов и направлен на изучение специалистов фракции «Единая Россия».

Она выступила с предложением ввести три дополнительных требования для получения документа и лицензии на покупку огнестрельного гладкоствольного оружия для указанной возрастной категории.

Речь идет о справке и характеристике с места работы, справке о заработке, а также копии налоговой декларации или другого документа, подтверждающего размер и источник денежного дохода.

Кроме того, предлагается проходить собеседование при получении лицензии на покупку оружия.

Автор: Андрей Крылов
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