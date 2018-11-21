Донбасс: ВСУ обстреляли Марьевку и Желобок в ЛНР

Луганск, 21 ноября. Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что киевские военные четыре раза открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР. Под огонь попали районы населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Марьевка, Донецкий. При этом ВСУ стреляли из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов калибром 82 миллиметра, БМП. Также были применены гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всего по ЛНР за сутки выпустили около 50 снарядов. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости. Они сделали это после государственного переворота на Украине.