Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Аттестацию педагогов по оказанию первой помощи хотят ввести в России

52
0 Оставить комментарий

Аттестацию педагогов по оказанию первой помощи хотят ввести в России

Петрозаводск, 21 ноября. Министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову предложили ввести аттестацию педагогов по основам оказания первой помощи. С таким обращением выступили члены заксобрания Карелии.

Автором инициативы выступила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова. Она отметила, что оказание первой помощи необходимо включить в образовательную программу для будущих педагогов. По ее мнению, этот курс, состоящий из теоретической и практической частей, должны проходить учащиеся высшего и среднего профессионального образования. По окончанию обучения предполагается прохождение аттестации.

«Доли секунды порой бывают для ребенка самыми важными», — констатировала Гореликова и отметила, что в настоящее время возникает много кризисных ситуаций.

Аттестацию педагогов по оказанию первой помощи хотят ввести в России

«Когда мы куда-то отправляем организованную группу  — в поход, на экскурсию, на соревнования, — всегда требуется, чтобы рядом оказывались люди, владеющие навыками оказания первой помощи, — приводит ее слова RT. — Почему этим человеком не должен быть педагог? Во время любого мероприятия именно он находится рядом».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.