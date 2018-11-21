Аттестацию педагогов по оказанию первой помощи хотят ввести в России

Петрозаводск, 21 ноября. Министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову предложили ввести аттестацию педагогов по основам оказания первой помощи. С таким обращением выступили члены заксобрания Карелии.

Автором инициативы выступила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова. Она отметила, что оказание первой помощи необходимо включить в образовательную программу для будущих педагогов. По ее мнению, этот курс, состоящий из теоретической и практической частей, должны проходить учащиеся высшего и среднего профессионального образования. По окончанию обучения предполагается прохождение аттестации.

«Доли секунды порой бывают для ребенка самыми важными», — констатировала Гореликова и отметила, что в настоящее время возникает много кризисных ситуаций.