В России появится система подсчета просмотра фильмов онлайн

Москва, 21 ноября. В России запустят единую систему учета просмотров фильмов в Интернете. Об этом рассказали сотрудники разных медиакомпаний. Отмечается, что подсчет будут вести российские онлайн-кинотеатры. Они намерены привлечь к этому компанию Nielsen.

Как пишет издание «Ведомости», прокатчики и продюсеры недовольны тем, как онлайн-сервисы в данный момент предоставляют информацию о просмотре контента. Ассоциация продюсеров кино и телевидения обратилась в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой вмешаться в ситуацию. Позже заместитель министра Алексей Волин провел совещание по этому вопросу с участием онлайн-кинотеатров и медиакомпаний.

Как уточнили в компаниях, доходы онлайн-кинотеатров в стране растут ежегодно на 30–40%, а их отчисления медиакомпаниям — не более на 10% в год.