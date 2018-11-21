«Наконец Киев признал, что он существует»: в Крыму иронично отреагировали на «проседание» Крымского моста

В Киеве заподозрили техническую неисправность в Крымском мосту. «Специалисты» так называемого министерства Украины по вопросам «временно оккупированных» территорий забили тревогу — по их информации, опоры моста начали «смещаться и проседать». Сенсационной находкой чиновники поделились на официальной странице ведомства в Facebook. Сотрудники министерства сделали выводы о неисправности сооружения, по-видимому, изучив спутниковые снимки российского сервиса «Яндекса».

«Анализируя» состояние переправы, власти в Киеве утверждают, что опоры Крымского моста «проседают» со скоростью до 89 миллиметров в год, железнодорожная арка в центре моста, наоборот, «поднимается» в среднем на три сантиметра за 12 месяцев, а автомобильная «опускается» примерно на такое же расстояние.

По мнению «экспертов» министерства, эти явления оказывают «оказывают негативное влияние» на акваторию Черного моря и могут «угрожать жизни и здоровью людей», предупреждая об «усугублении» ситуации в зимних условиях.

Кроме того, зону, «представляющую серьезную опасность», чиновники «увидели» в районе острова Тузла — там, по их словам, происходит «смещение грунта».

В Крыму с иронией отреагировали на подобные «находки» украинских чиновников. Депутат Верховного Совета Республики Крым Алексей Черняк в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что в Киеве путаются в показаниях: раньше они называли мост «фотошопом», а теперь наконец-то признали, что он существует.

«Они же год назад говорили, что моста нет, и это компьютерная графика. Вопрос к Киеву, пускай заявят, что это не графика, а действительно Российская Федерация под личным контролем президента построила мост, о котором Украина даже не мечтала, что он будет когда-нибудь существовать. Хотя мы все прекрасно знаем, что были попытки, начиная с царской династии Романовых, его построить. Украинские власти сами себе противоречат: год назад они в соцсетях называли сооружение компьютерной графикой, а теперь говорят уже, что он реальный», — разъяснил Черняк.

Удивило собеседника агентства и то, как украинские власти могли вообще провести какой-либо анализ состояния сооружения. По его словам, это голословные провокации.

«О каком годе украинские власти говорят, если не прошло 12 месяцев с момента, как открыли Крымский мост? Причем переправа для автомобилей запущена, а железнодорожная еще только строится. Когда в Киеве успели проверить все балки и детали моста, а главное, каким образом? Это самая элементарная глупость», — подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, даже коренное население Украины не заходит на страницы ведомств страны, поскольку понимает, что там написана очевидная глупость.

«Ни один здравомыслящий человек в такой бред поверить не может. Больше украинским чиновникам нечем похвастаться: не будут же они писать о том, что всей стране начинаются митинги, потому что люди мерзнут и не хватает зарплат на погашение коммунальных услуг. Точно так же власти будут молчать о том, что уже миллион туристов проехали по Крымскому мосту. Хотя в Киеве периодически делают ошибку, выкладывая документы о том, что срочно надо принять меры против турпотока в Крыму и следом публикуют «опровержение» о том, что якобы на границе нет ни одного человека, хотя это не так. Полный маразм. Каким образом поднятие и опускание свай может влиять на окружающую среду — большой вопрос из ранней фантастики. Большинство населения Украины даже не заходит на эту страницу ведомства, разве только если захочет прочитать какой-то анекдот и посмеяться», — резюмировал Черняк.

Напомним, движение по автодорожной части Крымского моста было открыто в середине мая нынешнего года. Первым по переправе через Керченский пролив проехал российский президент Владимир Путин. Грузовые автомобили получили возможность пользоваться мостом с 1 октября