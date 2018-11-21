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В РФС назвали обидным поражение сборной России от шведов в мате Лиги наций

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В РФС назвали обидным поражение сборной России от шведов в мате Лиги наций

Москва, 21 ноября. Сборная России по футболу в решающем матче в гостях уступила шведам со счетом 2:0 и не смогла занять первое место в группе, которое вывело бы команду в элитный дивизион новейшего турнира УЕФА — Лиги наций.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев признал, что команда Станислава Черчесова в матче со Швецией оказалась слабее, а также назвал поражение «обидным».

«Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло», — отметил он.

При этом Алаев указал, что Лига наций — интересный турнир, передает телеканал «360».

Напомним, в общей сложности в активе российских футболистов осталось семь очков, шведы набрали столько же, но обогнали сборную РФ по показателям личных встреч. Таким образом, сборная Швеции завоевала путевку в Лигу А, российская команда осталась в дивизионе В.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 состоится 2 декабря в Ньоне.

Автор: Андрей Крылов
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