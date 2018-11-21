Москва, 21 ноября. Суд в Красноярске вынес приговор двум членам экстремистской организации «Нурджулар» (запрещенное в РФ религиозное объединение). Одного из мужчин наказали штрафом в 120 тысяч рублей, другого приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Как уточнили в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю, два проживающих в Красноярске выходца из Средней Азии, зная о том, что организация запрещена в России, вступили в ее ряды. Мужчины посещали собрания, распространяли экстремистскую литературу и пытались вовлечь в движение других граждан.

Уголовное дело в отношении двух жителей Красноярска было возбуждено в 2016 году. Свердловский и Советский районные суды города признали обоих мужчин виновными. В ФСБ подчеркнули, что вынесенный им приговор вступил в силу.