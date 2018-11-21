«Мифы пополняются»: Крымский мост высмеял заявления Украины «о проседании»

Симферополь, 21 ноября. Инфоцентр «Крымский мост» отреагировал на сообщения министерства Украины о том, что сооружение якобы начало проседать. Все эти заявления являются просто мифом, подчеркнули в инфоцентре.

Комментарий появился на официальной странице Крымского моста в Facebook.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но… мифы (о Крымском мосте) пополняются», — говорится в сообщении, опубликованного от имени моста.

Как сообщалось ранее, украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» распространило данные о том, что Крымский мост якобы проседает, и особо «опасные участки» уже обнаружены, в частности, на острове Тузла.

В ведомстве утверждают, что арка железнодорожного сообщения в центре переправы якобы однимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная арка проседает со скоростью 32 мм в год.

Отметим, что Украина не устает делать разнообразные, не имеющие отношения к реальности, заявления о Крымском мосте. Ввод переправы в эксплуатацию в мае этого года вызвало бурную реакцию киевских властей, усмотревших в этом намерения России нарастить свое военное присутствие. Кроме того, украинские власти уже просили своих «западных партнеров» ввести санкции против иностранных компаний, принимавших участие в строительстве моста.