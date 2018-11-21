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Британские ученые выявили пользу аспирина при борьбе с раком

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Британские ученые выявили пользу аспирина при борьбе с раком

Москва, 21 ноября. Британские ученые рассказали, как помогает аспирин при борьбе с раком кишечника. Исследователи из Лидского университета выяснили, что аспирин и эйкозапентаеновая кислота помогают снизить количество предраковых полипов.

К такому выводу ученые пришли, изучив состояние 700 пациентов с высоким риском развития рака кишечника до и после курса употребления данных медикаментов. Добровольцы были разделены на четыре группы. Ежедневно они принимали либо 300 миллиграммов аспирина, либо два грамма эйкозапентаеновой кислоты, либо сочетание аспирина и EPA или плацебо.

Выяснилось, что у участников эксперимента, которые употребляли аспирин, количество полипов снизилось на 22%, у тех, кто принимал эйкозапентаеновую кислоту, — на 9%, передает MedicalXpress.

Ранее калифорнийские ученые назвали признак развития онкологического заболевания. По их словам, о скором возникновении рака свидетельствует повышенный уровень молекулы SGLT2 в организме.

Автор: Василий Котов
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