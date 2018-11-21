NASA проверит SpaceX и Boeing после видео, где Маск курит марихуану

Москва, 21 ноября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило проверку безопасности в компаниях SpaceX и Boeing после того, как руководитель SpaceX Илон Маск предположительно покурил марихуану в эфире комедийного шоу.

Как пишет газета Washington Post, источником проверки стало поведение Маска. Обе компании заключили с NASA договор на строительство пилотируемых космических кораблей, доставляющих астронавтов на борт Международной космической станции.

В начале октября в эфире комедийного шоу на YouTube Маск затянулся «косяком». При этом остается неизвестным, была ли это марихуана. Глава Tesla и SpaceX в эфире заявил, что «затяжка» на него не подействовала. Позже американские издания писали, что ВВС США рассматривают возможность лишить Маска его секретного допуска.