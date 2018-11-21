Камчатку предупредили о мощном циклоне



Петропавловск-Камчатский, 21 ноября. Жителей Камчатки предупредили о приближающемся тихоокеанском циклоне. По данным МЧС, под его влияние попадут, в частности, Алеутский и Усть-Камчатский районы.

Специалисты Камчатского гидрометеоцентра сообщают, что уже завтра, 22 ноября, в этих районах усилится ветер, порывы составят до 23 метров в секунду. Кроме того, метеорологи обещают умеренный и местами сильный снег. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям рекомендуют проявлять осторожность.

Ранее стало стало известно, что ухудшение погоды ожидает и центральную часть России. Мощный циклон накроет Сибирь, Урал, север и восток европейской части страны, затронет и Москву.