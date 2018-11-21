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Учеников автошкол в России попросят скидываться на бензин

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Учеников автошкол в России попросят скидываться на бензин

Москва, 21 ноября. С начала 2019 года обучение в автошколах в России подорожает в среднем на 10%. Как пишет газета «Известия», увеличение связано с ожидаемым ростом цен на бензин и услуги жилищно-коммунальных услуг.

Отмечается, что формально плата за обучение останется на прежнем уровне, однако учеников попросят оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению. Как рассказала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, стоимость бензина марки Аи-92 за год увеличилась на 11,5%, до 41,6 рубля. Она назвала скачок значительным и уточнила, что в мае-июне, когда рост стоимости был наиболее высок, автошколы не стали поднимать цены на обучение.

По словам специалиста, сейчас к убыткам школ добавится грядущий рост расходов на коммунальные услуги. Они увеличатся после Нового года на 4% в связи с увеличением НДС.

Учеников автошкол в России попросят скидываться на бензин

Автор: Алия Садыкова
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