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Три человека погибли при пожаре под Нижним Новгородом, ФАН публикует фото

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Три человека погибли при пожаре под Нижним Новгородом, ФАН публикует фото

Нижний Новгород, 21 ноября. Три человека погибли при пожаре в частном доме под Нижним Новгородом. Трагедия произошла в поселке Тумботино Павловского района. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фото с места ЧП.

Три человека погибли при пожаре под Нижним Новгородом, ФАН публикует фото

Три человека погибли при пожаре под Нижним Новгородом, ФАН публикует фото

Возгорание возникло в частном доме №26 на улице Зои Космодемьянской. Огонь уничтожил не только жилое строение, но и хозяйственную пристройку. Установлено, что площадь пожара составила 54 квадратных метра. 

Три человека погибли при пожаре под Нижним Новгородом, ФАН публикует фото

Три человека погибли при пожаре под Нижним Новгородом, ФАН публикует фото

Жертвами пожара стали три человека. Один из них скончался на месте происшествия, еще двое умерли в больнице.

Автор: Ярослава Замысловатова
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