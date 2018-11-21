Три человека погибли при пожаре под Нижним Новгородом, ФАН публикует фото

Нижний Новгород, 21 ноября. Три человека погибли при пожаре в частном доме под Нижним Новгородом. Трагедия произошла в поселке Тумботино Павловского района. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фото с места ЧП.

Возгорание возникло в частном доме №26 на улице Зои Космодемьянской. Огонь уничтожил не только жилое строение, но и хозяйственную пристройку. Установлено, что площадь пожара составила 54 квадратных метра.

Жертвами пожара стали три человека. Один из них скончался на месте происшествия, еще двое умерли в больнице.