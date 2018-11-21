Блокчейн может прийти на смену ЕГЭ в России

Москва, 21 ноября. На смену Единому государственному экзамену в России может прийти система выявления талантов, основанная на блокчейн-технологии. С такой инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Соответствующее письмо он направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой. По словам парламентария, педагоги и родители считают, что ЕГЭ нуждается в доработке и не может объективно оценить способности ребенка.

«В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ», — цитирует письмо Чернышова РИА Новости.

ЕГЭ депутат назвал письменным тестом, который был придуман в США для того, чтобы проверять уровень образования детей с отклонениями в развитии. По мнению Чернышова, система раннего выявления талантов у школьников будет более оптимальна.

Политик пояснил, что оценивать способности учеников можно будет по данным профориентации, оценкам и социальной активности. Затем, как отметил Чернышов, эту информацию проанализирует блокчейн-технология, которая с «математической точностью» выявит индивидуальные способности учащегося и без экзаменов определит, в какой вуз он должен поступить.

Ранее глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что после 2022 года ЕГЭ по истории может стать обязательным.