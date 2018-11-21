Стали известны подробности о погибшем на взлетно-посадочной полосе в Москве

Москва, 21 ноября. Гражданин Армении погиб при столкновении с пассажирским самолетом Boeing-737 на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Шереметьево» в Москве. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

Отмечается, что, по уточненным данным, в ходе чрезвычайного происшествия на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Шереметьево» погиб гражданин Армении.

Как пишет РИА Новости, погибшему было 25 лет. Ранее сообщалось, что тело мужчины было найдено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing-737. Самолет вылетел из Москвы в Афины. Следователи начали доследственную проверку.

Напомним, СК РФ расследует гибель мужчины на летном поле в «Шереметьево». Мужчину ударило одной из стоек шасси воздушного судна.