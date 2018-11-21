Политика незаконных: American Conservative рассказал, как надменное высокомерие ведет США к гибели

Вашингтон, 21 ноября. Американская политика «незаконных» и «противоестественных» военных действий способна привести к печальным последствиям для Соединенных Штатов и всего мира, поэтому Вашингтону все же стоит пересмотреть свои национальные интересы. Об этом сообщает издание The American Conservative.

Нынешний дефицит американского бюджета пробил отметку в 800 миллиардов долларов, а национальный долг приближается к 22 триллионам долларов, что является самой большой суммой государственного долга за всю историю планеты, пишет журнал.

Автор материала абсолютно уверен, что кризис в Америки наступит, невзирая на то, что при оценке соотношения долга и ВВП на планете существует большое число более бедных государств, чем США.

Примечательно, что некоторые американские экономисты и брокеры заявляют о невозможности банкротства США — якобы власти в теории могут напечатать столько заветных купюр, сколько необходимо для погашения долгов. Впрочем, такой способ полностью дискредитирует американскую валюту, пишет корреспондент.

Когда другие страны перестанут верить в возможность США расплатиться по долгам, американскому руководству придется значительно урезать бюджет — в итоге «империя» пойдет ко дну, указывает The American Conservative.

Согласно логике американских неоконсерваторов, без Америки власть на планете перейдет к неким «зловещим» силам, напоминает автор. Но никто и ничто, уверен он, не может связать руки американским военнослужащим сильнее, чем долговая яма.

«Надменное высокомерие ведет к гибели», — объясняет автор статьи, как США могут оказаться «на дне».

Журналист уверен, что Вашингтону нужна кардинальная переоценка иностранных активов и обязательств, а также пересмотр национальных интересов. Он также считает, что базы в Германии обязательно надо закрыть, а также наконец уйти из Афганистана.