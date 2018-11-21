Подсчитан риск умереть во время стихийного бедствия в России

Москва, 21 ноября. Россию можно отнести к странам с низкой опасностью возникновения природных катаклизмов. Об этом говорит рейтинг, который составили специалисты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft.

Как пишет журнал Der Spiegel, риск гибели от стихийных бедствий в России небольшой. По оценке общества, Россия получила 3,42 балла. Примерно на таком же уровне находятся США, Аргентина, Португалия, Великобритания и Казахстан. Более безопасными ученые считают Египет, Монголию, Канаду, основную часть стран Европы, а также Саудовскую Аравию.

Риск умереть от природных катаклизмов высок в Афганистане, Гватемале, Гайане, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, Китае, Индии, Японии, Папуа — Новой Гвинее. Исследователи оценивали статистику стихийных бедствий, а также уровень подготовленности к ним местных властей и населения.