Марокканка в ОАЭ зажарила сожителя с рисом и накормила им рабочих

Москва, 21 ноября. Женщина из Марокко, живущая в Объединенных Арабских Эмиратах, убила своего сожителя, зажарила его с рисом и скормила пакистанским рабочим, передает Associated Press.

Как предполагают следователи, женщина совершила убийство, узнав, что ее гражданский муж после семи лет совместной жизни захотел жениться на другой. Из тела убитого марокканка приготовила макбус — блюдо из риса и мяса.

Пропавшего мужчину в ОАЭ приехал искать его брат. В блендере он обнаружил человеческий зуб, после этого женщину арестовали. В настоящее время по факту произошедшего ведется следствие. По окончании работы следователей состоится суд.

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