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Украина отпустила арестованное в ответ на российские санкции иностранное судно

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Украина отпустила арестованное в ответ на российские санкции иностранное судно

Москва, 21 ноября. Сухогруз Comet, который в начале ноября в порту Мариуполя арестовали украинские власти в ответ на российские санкции, покинул порт. Об этом сообщает сайт MarineTraffic.

Отмечается, что сейчас корабль прошел через пролив Босфор и сейчас находится в Мраморном море. Об аресте в мариупольском порту судна 1 ноября сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, на сухогрузе находились три тысячи тонн товаров Алчевского металлургического комбината. Он уточнил, что судно следовало из «российского порта» в Бельгию.

На фотографии, которую опубликовал генеральный прокурор, на судне было написано Comet. По данным СМИ, судно принадлежит компании из Голландии, ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией.

Украина отпустила арестованное в ответ на российские санкции иностранное судно

Автор: Алия Садыкова
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