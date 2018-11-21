Роскачество рассказало, как правильно выбрать икру на Новый год

Москва, 21 ноября. Роскачество перед Новым годом проверит красную икру по 50 критериям качества и безопасности. Специалисты ведомства дали россиянам советы перед покупкой деликатеса. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Эксперты призвали обращать внимание на упаковки, промаркированные надписью ГОСТ, поскольку в этом случае производитель обязательно должен указать вид рыбы, из которой получен продукт.

В ведомстве указали, что икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и окраске икринок, а также характеризуется плотной текстурой, рассыпчатостью, небольшим содержанием соли и приятным запахом.

При покупке икры на развес сотрудники Роскачества советуют оценивать продукт на вид, потому что икра от разных рыб семейства лососевых отличается друг от друга размером икринок и цветом.

Кроме того, при покупке икры в стеклянной таре специалисты просят обратить внимание на то, что икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера, и не слипаться. При переворачивании банки деликатес не должен сразу начинать «ползти» по стенкам, разве что несколько икринок могут упасть на крышку. А вот чересчур жидкая икра в одночасье сползет на крышку, заявляют эксперты.

Цифры на железной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не наоборот. При этом приобретенную в жестяной банке и открытую икру эксперты советуют переместить в другую посуду.

Сообщается, что Роскачество перед Новым годом тщательно проверит красную икру по 50 пунктам качества и безопасности.