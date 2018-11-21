Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Интерпол заявил, что не даст сорвать выборы президента организации

267
0 Оставить комментарий

Интерпол заявил, что не даст сорвать выборы президента организации

Вашингтон, 21 ноября. Ни одна страна не имеет права накладывать вето на демократический выбор Генеральной ассамблеи Интерпола. Как пишет газета «Известия», об этом заявили в международной организации.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что руководитель российского филиала Александр Прокопчук, который ныне является вице-президентом Интерпола, действительно рассматривается в качестве одного из двух кандидатов на пост руководителя этой структуры. В Интерполе рассказали, что Украина и США выразили протест из-за того, что организацию может возглавить представитель России.

Голосование за кандидатов на пост президента Интерпола назначено на 21 ноября. Напомним, решение будет приниматься коллегиально всеми членами Генассамблеи. При этом Киев и Вашингтон, как и остальные члены, не могут запрещать другим делегатам выбирать, кого они видят новым президентом Интерпола.

Интерпол заявил, что не даст сорвать выборы президента организации

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.