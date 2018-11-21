Интерпол заявил, что не даст сорвать выборы президента организации
Вашингтон, 21 ноября. Ни одна страна не имеет права накладывать вето на демократический выбор Генеральной ассамблеи Интерпола. Как пишет газета «Известия», об этом заявили в международной организации.
Кроме того, в ведомстве подтвердили, что руководитель российского филиала Александр Прокопчук, который ныне является вице-президентом Интерпола, действительно рассматривается в качестве одного из двух кандидатов на пост руководителя этой структуры. В Интерполе рассказали, что Украина и США выразили протест из-за того, что организацию может возглавить представитель России.
Голосование за кандидатов на пост президента Интерпола назначено на 21 ноября. Напомним, решение будет приниматься коллегиально всеми членами Генассамблеи. При этом Киев и Вашингтон, как и остальные члены, не могут запрещать другим делегатам выбирать, кого они видят новым президентом Интерпола.