Украинцам грозит нехватка питьевой воды

Киев, 21 ноября. На Украине централизованное питьевое водоснабжение оказалось под угрозой. Правительство страны исключило из проекта закона «О государственном бюджете на 2019 год» средства, предусмотренные на финансирование программы «Питьевая вода Украины». Принятая в 2011 году программа нацелена на поддержку отрасли водоснабжения в стране, о чем сообщает «112 Украина».

Как говорится в сообщении ассоциации «Укрводоканалэкология», закон предусматривал финансирование этой программы на сумму примерно 3 млрд гривен за счет госбюджета. Однако лишь 208 млн гривен было выделено за все предыдущие годы.

Согласно статистике водоканалов, на сегодняшний день значительно увеличилось количество аварий и потери воды, а износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотвода в стране составляет уже более 50%.

На фоне этого на Украине выросли цены на электроэнергию, реагенты, топливо, почти вдвое выросли налоги. Кроме того, предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 миллиарда гривен разницы в тарифах, что значительно осложняет ситуацию.

Как указано в сообщении, около 40 млрд долларов необходимо для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения.

В ассоциации уверены, что в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление на Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения в случае непринятия срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства. Таким образом, украинцам угрожает нехватка питьевой воды.

«Укрводоканалэкология» просит не допустить доведения до коллапса водопроводно-канализационной отрасли и обратилось с соответствующим призывом с официальным письмом к председателю Верховной рады Андрею Парубию.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров доходчиво объяснил, до чего украинский президент Петр Порошенко довел страну.