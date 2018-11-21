Москва, 21 ноября. Хакеры научились взламывать старые iPhone и Mac с помощью поддельных сайтов. О этом говорится в блоге компании Tencent Security Xuanwu Lab, которая занимается вопросами кибербезопасности.

Отмечается, что хакеры делают это, незаметно заменяя букву доменного имени. Как уточнили специалисты, в устаревших версиях браузера Safari некоторые символы из Юникода отображаются так же, как и обычные буквы.

К примеру, буква d в поисковой строке будет выглядеть в точности, как символ dum. Поэтому пользователи не замечают разницу и переходит по вредоносным ссылкам.

Ранее сообщалось, что интимные фото пользователей iPhone защитит от хакеров новое приложение. Разработано приложение, которое сможет защитить от хакеров интимные фотографии пользователей iPhone, сообщили авторы проекта — предприниматели из Калифорнийского университета в Беркли.