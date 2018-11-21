Двадцать междугородних рейсов отменили после мощного снегопада в Приморье

Владивосток, 21 ноября. Двадцать междугородних автобусных рейсов в среду решили отменить в Приморье после мощного снегопада, прошедшего в регионе.

Накануне, согласно информации метеослужб, атмосферный фронт вызвал в большинстве районов Приморского края снег, местами мокрый, при этом температура воздуха резко упала. Во Владивостоке выпал небольшой снег, на дорогах образовалась гололедица, пишет «Свободная пресса».

Согласно данным на сайте Приморской автостанции, в среду отменили рейсы в Артем, Находку, Уссурийск, Большой Камень, Спасск и по некоторым другим направлениям.

По информации воздушной гавани во Владивостоке, все авиарейсы в среду выполняются по плану, но задерживается прибытие самолета из российской столицы.