Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двадцать междугородних рейсов отменили после мощного снегопада в Приморье

37
0 Оставить комментарий

Двадцать междугородних рейсов отменили после мощного снегопада в Приморье

Владивосток, 21 ноября. Двадцать междугородних автобусных рейсов в среду решили отменить в Приморье после мощного снегопада, прошедшего в регионе.

Накануне, согласно информации метеослужб, атмосферный фронт вызвал в большинстве районов Приморского края снег, местами мокрый, при этом температура воздуха резко упала. Во Владивостоке выпал небольшой снег, на дорогах образовалась гололедица, пишет «Свободная пресса».

Согласно данным на сайте Приморской автостанции, в среду отменили рейсы в Артем, Находку, Уссурийск, Большой Камень, Спасск и по некоторым другим направлениям.

По информации воздушной гавани во Владивостоке, все авиарейсы в среду выполняются по плану, но задерживается прибытие самолета из российской столицы.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.