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США внедрили агентов в поток мигрантов и следят за их перепиской по мессенджерам

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США внедрили агентов в поток мигрантов и следят за их перепиской по мессенджерам

Вашингтон, 21 ноября. Министерство внутренней безопасности США внедрило своих агентов в состав «каравана мигрантов» с целью оперативно узнавать об их планах и методах пересечения границы Мексики с Соединенными Штатами.

Как передает телекомпания NBC, источники рассказали, что американские власти получили данные, что мигранты намерены прорваться на территорию Соединенных Штатов Америки через отведенные для автомобилей полосы и шлагбаумы на участке границы около города Сан-Диего в штате Калифорния.

Пограничники перекрыли эти полосы из Мексики в США. При этом попыток прорыва мигрантов не последовало. Кроме того, МВБ во взаимодействии с мексиканскими коллегами также ведут перехват переписки вожаков мигрантов посредством мессенджеров и социальных сетей на сотовых телефонах. Выясняются подробности их планов.

США внедрили агентов в поток мигрантов и следят за их перепиской по мессенджерам

Автор: Алия Садыкова
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