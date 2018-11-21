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8:28 21 Ноября 2018

Самолет насмерть сбил человека в «Шереметьево» | 21 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Самолет насмерть сбил человека в «Шереметьево»

Самолет насмерть сбил человека в «Шереметьево» | 21 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП в московском аэропорту «Шереметьево», где пассажирский самолет при взлете задавил выбежавшего на летное поле мужчину. По предварительной информации, это произошло во вторник примерно в 20.10 на взлетной полосе при взлете самолета Boeing 737 сообщением «Шереметьево-Афины». В результате был смертельно травмирован 25-летний гражданин Армении — его ударило одной из стоек шасси воздушного судна. Обстоятельства случившегося выясняются.

Украина требует лишить членов Совбеза ООН права вето

Самолет насмерть сбил человека в «Шереметьево» | 21 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Представитель Украины на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что отмена права вето в Совбезе является «необходимостью» для его страны. Он добавил, что были случаи, когда право вето использовалось членами организации «в нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности». Представитель российского постпредства Алексей Богуславский отреагировал на заявление, по его словам, для России не приемлемы идеи, ведущие к ущемлению прерогатив постоянных членов Совбеза ООН, в том числе института вето.

В США поддержали южнокорейского кандидата на пост главы Интерпола

Самолет насмерть сбил человека в «Шереметьево» | 21 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Растет напряжение вокруг предстоящих сегодня выборов президента Интерпола. США, ранее призвавшие противодействовать избранию на этот пост россиянина, заявили о решительной поддержке южнокорейского кандидата. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает кандидатуру Ким Чен Янга и призвал другие страны голосовать за него. В Вашингтоне считают, что кандидатура россиянина Виктора Прокопчука, работающего в данный момент в должности вице-президента организации, является нежелательной. В России, якобы, используют Интерпол для «преследования политических оппонентов».

Российская сборная уступила шведской в матче Лиги наций

Самолет насмерть сбил человека в «Шереметьево» | 21 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Поражением российской команды завершилась встреча со шведской сборной в рамках матча Лиги наций УЕФА в группе 2. Шведские футболисты обыграли россиян со счетом 2:0. Хотя второй тайм запомнился несколькими голевыми моментами, которые удалось создать российской сборной – например, Дзюбе на 65-й минуте, однако открыть счет россиянам так и не удалось. Шведы же закатили по мячу и в первом и во втором таймах. Таким образом, российская сборная не вышла в дивизион А Лига наций и не проходит в финальную стадию.