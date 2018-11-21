Самолет насмерть сбил человека в «Шереметьево» | 21 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Самолет насмерть сбил человека в «Шереметьево» Следователи устанавливают обстоятельства ЧП в московском аэропорту «Шереметьево», где пассажирский самолет при взлете задавил выбежавшего на летное поле мужчину. По предварительной информации, это произошло во вторник примерно в 20.10 на взлетной полосе при взлете самолета Boeing 737 сообщением «Шереметьево-Афины». В результате был смертельно травмирован 25-летний гражданин Армении — его ударило одной из стоек шасси воздушного судна. Обстоятельства случившегося выясняются.

Украина требует лишить членов Совбеза ООН права вето Представитель Украины на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что отмена права вето в Совбезе является «необходимостью» для его страны. Он добавил, что были случаи, когда право вето использовалось членами организации «в нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности». Представитель российского постпредства Алексей Богуславский отреагировал на заявление, по его словам, для России не приемлемы идеи, ведущие к ущемлению прерогатив постоянных членов Совбеза ООН, в том числе института вето.

В США поддержали южнокорейского кандидата на пост главы Интерпола Растет напряжение вокруг предстоящих сегодня выборов президента Интерпола. США, ранее призвавшие противодействовать избранию на этот пост россиянина, заявили о решительной поддержке южнокорейского кандидата. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает кандидатуру Ким Чен Янга и призвал другие страны голосовать за него. В Вашингтоне считают, что кандидатура россиянина Виктора Прокопчука, работающего в данный момент в должности вице-президента организации, является нежелательной. В России, якобы, используют Интерпол для «преследования политических оппонентов».