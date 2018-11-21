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Facebook полностью восстановила работу приложений

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Facebook полностью восстановила работу приложений

Москва, 21 ноября. Компания Facebook заявила о полном восстановлении работы своих приложений. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

Компания уточнила, что проблема решена и она стала на 100% доступна для всех. Кроме того, она извинилась за неудобства. Ранее сообщалось, что сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдается по всему миру.

Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, также они не могли войти в свои аккаунты, у некоторых не работал сайт социальной сети.

Ранее в Facebook обнаружили проблему с безопасностью, затронувшую почти 50 миллионов аккаунтов. Специалисты американской компании Facebook обнаружили проблему с безопасностью в социальной сети, которая затронула порядка 50 миллионов аккаунтов.

Facebook полностью восстановила работу приложений

Автор: Алия Садыкова
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