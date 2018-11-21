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В МИД Малайзии заявили о желании премьера страны посетить Россию

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В МИД Малайзии заявили о желании премьера страны посетить Россию

Куала-Лумпур, 21 ноября. Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад хотел бы посетить Российскую Федерацию, однако конкретных дат в настоящее время нет, все зависит от графика. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель главы МИД Малайзии Яхья Марзуки, отвечая на вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина в ходе недавней встречи в Сингапуре на полях АСЕАН.

«Я ничего не могу сказать, меня не было там во время того разговора, насколько мне известно, президент России пригласил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада посетить Россию», — отметил малайзийский дипломат.

При этом он добавил, что премьер страны хотел бы посетить РФ, например, какой-нибудь экономический форум, однако, естественно, «все зависит от его графика».

Автор: Андрей Крылов
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