Алибасов рассказал о силе чувств к Федосеевой-Шукшиной

Москва, 21 ноября. Продюсер Бари Алибасов называет актрису Лидию Федосееву-Шукшину, с которой он вновь вступил в брак, самым близким человеком. По его словам, его чувства к ней не остыли с 1994 года.

Как пишет издание «Дни.ру», сейчас Алибасову — 71 год, Федосеевой-Шукшиной – 80. В Сети обсуждают решение вновь пожениться в преклонном возрасте. Одни называют его странным, вторые видят в этом пиар-ход.

Алибасов рассказал, что «никогда и ни с кем не испытывал такой душевной близости, а также искренности и доверия», как с Федосеевой-Шукшиной. По словам его избранницы, ее внуки уже давно называют Алибасова своим дедом. Она также уточнила, что пожениться вновь было их собственным решением.

Кроме того, представитель Алибасова Людмила Николаева официально подтвердила факт бракосочетания продюсера и актрисы.