Крупнейшие западные СМИ отреагировали на иск ФАН к Facebook

Санкт-Петербург, 21 ноября. Крупнейшие зарубежные издания, такие как Bloomberg и Reuters, оперативно написали про иск Федерального агентства новостей (ФАН) к Facebook по месту юридической ответственности компании, то есть в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско, США). Руководство соцсети нарушило закон о свободе слова в отношении ФАН и дискриминировало российское новостное агентство по национальному происхождению.

В своей статье Bloomberg называет ФАН одним из самых популярных сайтов в России, материалы которого актуальны и интересны широкой общественности. Американское издание также упомянуло сайт USA really, который опубликовал фотографию основателя Facebook Марка Цукерберга с подписью «разыскивается за вознаграждение». USA really теперь предлагает награду в размере 5000 долларов для всех, у кого есть доказательства американской цензуры на любых СМИ, включая соцсети.

Об иске ФАН в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния написало и Reuters. Британские журналисты предположили, что иск ФАН не рассмотрят в пользу издания из-за давления Запада на российские СМИ.

Иск к Facebook подали 20 ноября юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые ФАН для защиты своих интересов. Старший юрист компании WTP Деннис Бойл в сообщении для прессы напомнил, что в апреле Facebook принудительно удалил учетную запись ФАН, создав препятствия для десятков тысяч пользователей российского новостного агентства, читающих его новости в новостной ленте социальной сети. Бойл указал на то, что учетная запись ФАН полностью соответствовала условиям обслуживания Facebook, опубликованным на сайте.

Ранее ФАН обратилось к российским государственным структурам с просьбой разобраться в произошедшем, однако российские государственные органы не смогли восстановить справедливость и добиться разблокировки нашего аккаунта. В связи с этим ФАН решило бороться за свободу слова собственными силами.

Подробнее о ситуации с блокировкой ФАН читайте здесь.