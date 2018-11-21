Сборная России попадет во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

Москва, 21 ноября. Сборная России по футболу окажется во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Отмечается, что состав корзин будет известен по итогам группового этапа Лиги наций. Заключительные матчи лиги прошли во вторник.

Как пишет ТАСС, сборная России не сыграет в отборе с Боснией и Герцеговиной, Исландией, Украиной, Швецией, Данией, Германией, Австрией, Уэльсом, Чехией, которые также попали во вторую корзину.

Всего команды разбиты на шесть корзин. При жеребьевке их разделят на 10 групп или шесть сборных. Две лучшие из каждой группы получат прямые путевки в финальный турнир. Жеребьевка пройдет 2 декабря в Дублине. Матчи отборочного турнира намечены на март, июнь, сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года.

Чемпионат Европы 2020 года будет первым, который пройдет не на территории одной или двух граничащих друг с другом государств, а на 12 стадионах 12 городов.