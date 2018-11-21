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Роскосмосу надо найти возможность сохранить равноправное сотрудничество с NASA — Рогозин

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Роскосмосу надо найти возможность сохранить равноправное сотрудничество с NASA — Рогозин

Москва, 21 ноября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о необходимости найти возможность для сохранения равноправного сотрудничества с NASA, несмотря на разницу в бюджетах.

Глава Роскосмоса отметил, что бюджета НАСА на 2018-2019 годы в 14,8 раза больше бюджета федеральной космической программы России. Там не менее, госкорпорации нужно найти способ сохранить равноправное сотрудничество.

«То есть в 15 раз у нас меньше денег, чем у НАСА. Но на самом деле мы можем сделать очень много. Нам надо найти возможность при том бюджете, который у нас есть, тем не менее сохранить равноправное сотрудничество», — цитирует Дмитрия Рогозина РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Роскосмосе анонсировали 14-суточную миссию на Луну. По данным издания, полет состоится после 2030 года.

Автор: Константин Терехов
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