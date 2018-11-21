«Беда и катастрофа»: Азаров объяснил, до чего довел Украину Порошенко

Киев, 21 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров доходчиво объяснил, до чего украинский президент Петр Порошенко довел страну. По его словам, разрыв отношений с Россией привел Украину к катастрофе.

Азаров напомнил, что по итогам 2018 года поезд «Львов – Москва» стал самым прибыльным среди всех составов «Укрзализныци», при этом после так называемой «революції гідності» количество работающих в России украинцев увеличилось в разы.

Политик прокомментировал новый рекламный лозунг Порошенко «Геть від Москви», что в переводе на русский язык — «Прочь от Москвы». Пиарщики президента уже разместили на улицах украинских городов билборды с такой надписью. Как отметил Азаров, смотреть на них стыдно и смешно.

«Чем обернулась реализация на практике этого лозунга Порошенковской кликой? Бедой и катастрофой», — написал экс-премьер на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров указал на то, что благодаря Порошенко украинцы вынуждены переплачивать за газ, получаемый по реверсу из стран, которые покупают его в России. За время его президенствования Украина так и не стала частью Европы — страна «осталась на задворках» и «получила в качестве подачки ничтожно мизерные квоты по незначительному количеству товарных позиций», напомнил Азаров. Кроме того, Украина лишилась статуса страны-транзитера газа и, соответственно, немалых вливаний в бюджет страны. В конце концов упал экспорт в Россию из Украины, и теперь ни одно другое направление не может перекрыть финансовых потерь от частичного или полного закрытия российского рынка для украинских производителей, резюмировал Азаров.

Напомним, ранее экс-премьер-министр заявил, что действующая украинская власть думает только о себе и работает только на себя.