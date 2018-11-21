Глеб Самойлов рассказал о любовном романе, из-за которого распалась «Агата Кристи»

Москва, 21 ноября. Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов сообщил, что коллектив распался из-за любовной истории.

По словам музыканта, он полюбил ту же девушку, которую любил его брат Вадим Самойлов. Подробности романа исполнитель не уточнил.

«Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку оба женаты, мы скрывали все это долгое время», — заявил Глеб Самойлов на пресс-конференции в НСН.

Ранее Газета.ru сообщила, что сооснователь «Агаты Кристи» рассказал о непростых отношениях с другими участниками группы в начале карьеры. По словам Глеба Самойлова, его «все гнобили».