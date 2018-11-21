В Киеве «разглядели» из космоса «проседание» Крымского моста

Киев, 21 ноября. Власти Украины сообщили о «проседании» опор Крымского моста на несколько сантиметров — этот вывод был сделан по снимкам из космоса.

«Специалисты» украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий бьют тревогу — по их данным, опоры Крымского моста начали «смещаться и проседать». Такие выводы они сделали, изучив спутниковые снимки, сделанные из космоса, после чего поделились ими на странице министерства в Facebook.

«Эксперты» заявляют, что со стороны полуострова Крым опоры моста «проседают» со скоростью до 89 миллиметров в год, железнодорожная арка в центре моста, наоборот, «поднимается» в среднем на три сантиметра за 12 месяцев, а автомобильная «опускается» примерно на такое же расстояние.

«Опасные зоны» в ведомстве «разглядели» и в районе острова Тузла — там, по их мнению, происходит «смещение грунта».

Отметим, что украинские специалисты, по всей видимости, использовали в своем «анализе» спутниковые карты российского сервиса «Яндекс» — по крайней мере, некоторые из представленных ими фотографий, совпадают.

В Киеве добавляют, что выявленные явления «оказывают негативное влияние» на акваторию Черного моря и могут «угрожать жизни и здоровью людей», предупреждая об «усугублении» ситуации в зимних условиях.

Напомним, движение по автодорожной части Крымского моста было открыто в середине мая нынешнего года. Первым по переправе через Керченский пролив проехал президент России Владимир Путин. Грузовые автомобили получили возможность пользоваться мостом с 1 октября.

Крымский мост является самым длинным в России: его протяженность составляет 19 километров. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в 2019 году.