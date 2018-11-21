Эксперты рассказали, как россияне относятся к соотечественникам за границей

Москва, 21 ноября. Половина россиян во время поездок за рубеж относится к соотечественникам нейтрально, но не проявляет инициативы в общении, каждый десятый российский турист предпочитает не беседовать с согражданами за границей.

«Избегают контактов с соотечественниками 11% россиян, при этом 6% просто не хотят утруждать беседой незнакомых людей, 3% предпочитают общаться исключительно с местными во время поездки. А 2% путешественников из нашей страны признались, что вместе со своими попутчиками переходят на другой язык или понижают голос, чтобы русские туристы вдруг не заговорили с ними», — цитирует проведенное туристическим порталом Momondo исследование РИА Новости.

По данным издания, радуются встрече с соотечественниками и заводят с ними беседу только 18% опрошенных. Еще 13% респондентов заявили, что улыбаются другим россиянами, но не заводят беседы.

Исследование проводилось с участием респондентов из 26 стран. Самыми общительными оказались путешественники из Индии. О готовности первыми начать разговор с соотечественником заявили 43% респондентов из этой страны. Реже всего с соотечественниками за границей общаются граждане Финляндии. О готовности заговорить с согражданами сообщили лишь 9% финнов.

Чаще всего на другой язык за границей переходят туристы из Китая. О такой привычке заявил каждый десятый респондент. Граждане России, Польши, Португалии и Колумбии поступают так реже туристов из других стран.