«Россия и Япония намерены поставить точку в проблеме»: в СМИ обсуждают итоги встречи Путина и Абэ

Москва, 21 ноября. В американских СМИ пишут о том, что лидеры России и Японии намерены прийти к соглашению, которого не удавалось достичь со времен Второй мировой войны.

Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ крайне необходимо решить вопрос, остававшийся открытым на протяжении многих десятилетий: здесь задействован и экономический, и геополитический интерес. В американском издании Bloomberg пишут об итогах встречи Путина и Абэ, которая состоялась на минувшей неделе в Сингапуре.

Напомним, стороны договорились ускорить переговоры в отношении подписания двустороннего мирного соглашения, которое было составлено после окончания Второй мировой войны, однако тогда Советский Союз отказался его подписывать. Переговоры продолжатся на основании декларации от 1956 года, согласно которой Японии должны отойти острова Курильской гряды Шикотан и Хабомаи.

В течение долгого времени Япония настаивала на передаче ей ещё двух островов — Итурупа и Кунашира, в Москве при этом вообще отказывались передавать какие-либо территории. Компромисс, достигнутый в 1956 году вызывал «большое недоверие» обеих сторон, сообщает издание. Для Токио он означает потерю права претендовать на более значительные территории, а для России он остается желательным лишь в том случае, если Япония гарантирует, что на переданных ей островах не появятся через какое-то время военные базы США.

Вместе с тем, передача спорных территорий Японии негативно воспринимается жителями России. Проводимые на протяжении нескольких лет опросы общественного мнения показывают, что отрицательно относятся к такому шагу от 70 до 90% респондентов.

Однако, теперь, по мнению автора статьи, «Россия и Япония намерены поставить точку в проблеме». Что касается Синдзо Абэ, то подобная победа может выступить стимулом к продолжению его политической карьеры — премьер-министр в шаге от того, чтобы войти в историю Японии как, наиболее продолжительное время остававшийся у власти.

«Соглашение с Россией (хотя оно, несомненно, встретит определённое сопротивление внутри Японии) можно будет позиционировать как такую «победу» в тот момент, когда доверие к внешней политике Абэ снижается: японские избиратели в большей степени готовы к компромиссу, нежели россияне», — пишет Bloomberg.

Владимир Путин, в свою очередь, преследует «экономический и геополитический» интерес.

«Соглашение с Японией может способствовать началу притока японских инвестиций на российский Дальний Восток — гигантский слаборазвитый регион, где России необходим противовес растущему влиянию Китая». Кроме того, укрепление отношений с Японией также поможет в поисках альтернатив сотрудничеству с Западом», — сообщает автор статьи.

Какое развитие получит ситуация, станет известно в обозримом будущем, поскольку известно, что Синдзо Абэ согласился ускорить переговоры и провести дополнительные встречи с Владимиром Путиным.