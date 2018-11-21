«В казне ноль»: Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Киев, 21 ноября. Бывший глава Днепропетровской области Украины, олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует объявить дефолт, воспользовавшись примером Греции. По его мнению, Киеву также необходимо известить международных партнеров о том, что страна не собирается расплачиваться по долгам, потому как за последние пять лет Украину разворовали.
«А чем дефолт плох? А Греция, посмотрите, какие красавцы. Сказали: 500 миллиардов не вернем, и все, до свидания», — выразил мнение олигарх.
По его мнению, объявить дефолт Украине следовало еще в 2014 году, сразу же после государственного переворота.
«Страны не было, в казне ноль – ну объявляйте дефолт», — отметил он.
Коломойский подчеркнул, что тогда Украину разворовали под покровительством МВФ и всех международных посольств. Олигарх добавил, что «дефолт никогда еще никому не повредил», передает издание «Политнавигатор».
Ранее министерство финансов Украины сообщило, что избежать дефолта по долговым обязательствам в 2019 году Украина сможет лишь при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. По мнению украинского экономиста Владимира Дебоя, Украине вновь придется обращаться за финансовой помощью к МВФ, в противном случае в стране может произойти дефолт. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко выразил уверенность в том, что украинскую экономику может ждать дефолт, если власти страны не перестанут заниматься политиканством.
Отметим, что избежать дефолта по долговым обязательствам в 2019 году Украина сможет лишь при условии продолжения сотрудничества с МВФ.