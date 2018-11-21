Скорость российских боевых вертолетов могут увеличить до 400 км/ч

Москва, 21 ноября. Разработчики из ОКБ Миля и Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) разработали ряд новшеств, которые позволят значительно увеличить скорость боевых вертолетов России.

Одной из главных мер станет применение лопастей несущего винта новейшей конструкции, установка которых позволит сделать скоростными уже существующие вертолеты.

«Если раньше мы летали с максимальной скоростью где-то 320-330 км/ч, то здесь уже становится достижимым рубеж в 400 км/ч и выше», — цитирует генерального директора ЦАГИ Кирилла Сыпало ТАСС.

По словам эксперта, новые лопасти снижают возникающие на больших скоростях аэродинамические эффекты. Они могут быть использованы на уже выпущенных вертолетах марки «Ми», подчеркнул Сыпало.

Ранее Газета.ru сообщила, что модернизированный вертолет Ми-26Т2В успешно провел первый полет.