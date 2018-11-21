Американские туристы стали чаще приезжать в Россию

Москва, 21 ноября. В РФ поток туристов из США вырос на 30% за последние четыре года.

За первые девять месяцев текущего года Россию посетили более 213 тыс. американских туристов — об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности.

Несмотря на осложнившиеся российско-американские отношения, турпоток из США в РФ неуклонно растет. Чаще всего туристы из Соединенных Штатов приезжают в Россию в период с июля по сентябрь — в этом году на данный период приходится более половины всех приехавших в РФ с туристическими целями граждан США.

Как отмечает российский сенатор Алексей Пушков, на уровне рядовых граждан двух стран нет ни конфликтов, ни идеологической войны.

«На уровне общественных контактов, рядовых граждан и бизнесменов из США я не вижу возрастания враждебности к России. Для интересующихся нашей страной американцев Россия совершенно не запретная, какой она была во второй половине 1970-х или в 1980-е годы», — отметил Пушков.

Как сообщают эксперты, зачастую американцев привлекает в РФ экзотический для них туризм — многие путешествуют по Транссибу, едут на Байкал и в другие уголки Сибири. Традиционно особый интерес вызывают поездки в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Крыму в нынешнем году побиты рекорды по объему туристического потока за весь постсоветский период — здесь отдохнули более 6 млн человек из 132 стран мира.