Пекин, 21 ноября. Глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов заявил, что некоторые коммерческие банки КНР расширительно интерпретируют санкции третьих стран против РФ.

Данилов выступил на организованном Шанхайской фондовой биржей и Московской биржей форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала». В своей речи он подчеркнул, что ЦБ регулярно общается с Народным банком Китая по вопросам ограничительных мер третьих стран в отношении России и их расширительных интерпретаций, которые допускает ряд китайских коммерческих банков. Представитель регулятора отметил, что проблема до сих пор существует.

«Буквально практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует. Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довел… до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений», — заявил Данилов.

Ранее Газета.ru сообщила, что первый зампред Центрального банка России Ксения Юдаева заявила о наличии инструментов, с помощью которых экономика страны нивелирует ущерб от санкций.