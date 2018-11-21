Сирия: в горах Латакии восстановили почти треть пострадавших в ходе войны жилых домов

Дамаск, 21 ноября. Из полутора тысяч поврежденных в ходе войны жилых домов в горной части провинции Латакия восстановлены более 400. Об этом журналистам рассказал курирующий строительную программу местной администрации Самир Ислам.

Чиновник отметил, что программа восстановления жилых домов в горной части Латакии началась в 2015 году, после освобождения местных деревень от боевиков​​​. В провинции действует специальная комиссия, участники которой объехали освобожденные населенные пункты, зафиксировали разрушения и разработали план работ.

«По этой программе отремонтировано более 400 домов в семи населенных пунктах. Всего необходимо восстановить 1,5 тысячи зданий», — сообщил Самир Ислам.

По словам чиновника, на первый этап восстановительных работ потрачено 1 миллиард 364 миллиона сирийских лир (более 2,6 млн долларов). В первую очередь ремонтируют дома, которые сильнее других пострадали в ходе войны. Чаще всего строителям приходится иметь дело с разбитыми стенами, дверными и оконными проемами. На восстановление одного дома уходит несколько недель.