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В США поддержали южнокорейского кандидата на пост главы Интерпола

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В США поддержали южнокорейского кандидата на пост главы Инерпола

Вашингтон, 21 ноября. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает кандидатуру Ким Чен Янга на выборах руководителя Интерпола и призвал другие страны голосовать за него.

Власти США на выборах нового руководителя Интерпола поддерживают кандидатуру южнокорейца Ким Чен Янга, в данный момент исполняющего обязанности президента организации. Майкл Помпео сообщил об этом в ходе брифинга, прошедшего в Госдепартаменте.

«Мы решительно поддерживаем Ким Чен Янга. Мы призываем все страны и организации выбрать честного и вызывающего доверие лидера, который будет представлять один из важнейших международных правоохранительных органов. Мы считаем, что Ким Чен Янг будет подходящим руководителем», — заявил Помпео.

Кроме того, как сообщил в интервью РИА Новости представитель Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Гарретт Маркис, в Вашингтоне считают, что кандидатура россиянина Виктора Прокопчука является нежелательной, поскольку в России, якобы, используют Интерпол для «преследования политических оппонентов».

Напомним, выборы президента Интерпола состоятся сегодня, 21 ноября. На этот пост претендуют южнокореец Ким Чен Янг и россиянин Виктор Прокопук, работающий в данный момент в должности вице-президента организации.  

Автор: Виталий Рыжков
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