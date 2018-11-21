В России начался выпуск нового Mitsubishi Pajero Sport

Калуга, 21 ноября. На калужском заводе Mitsubishi Motors началось серийное производство обновленного дизельного Mitsubishi Pajero Sport.

В конце декабря нынешнего года в салонах дилеров по всей России появятся новые внедорожники Mitsubishi Pajero Sport, производство которых стартовало на заводе в Калуге.

Поначалу российским автолюбителям предложат только дизельные варианты внедорожника, оснащенные четырехцилиндровым 2,4-литровым двигателем мощностью 181 л.с. Обновленная модель оснащается шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также запатентованной системой полного привода Super Select II 4WD во всех комплектациях.

Что касается оснащения салона, то отныне автомобили российской сборки оборудуются всеми опциями, которые ранее были доступны лишь в Mitsubishi Pajero Sport, поставляемых из Таиланда. Речь идет о напольной консоли USB-разъемами для задних пассажиров, новыми солнцезащитными козырьками с зеркалами и подсветкой, 220-вольтовой розеткой и модернизированной приборной панелью с улучшенным интерфейсом.

Цена на обновленный Mitsubishi Pajero Sport в автосалонах РФ будет начинаться от 2,3 млн рублей.

Как сообщала ранее «Газета.ру», производство Mitsubishi Pajero Sport было возобновлено в России в январе текущего года. С этой целью на заводе в Калуге было дополнительно создано 440 новых рабочих мест.