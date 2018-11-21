В Раде использовали карту Украины без Крыма

Киев, 21 ноября. На заседании проверяющей факты хищения в Вооруженных силах Временной следственной комиссии Верховной рады использовали карту Украины без Крыма.

Примечательно, что участвовавшие в дискуссии депутаты не обратили внимания на территориальную принадлежность полуострова и продолжили совещание. Трансляцию заседания вели несколько телеканалов Украины.

Ранее подобные инциденты приводили к серьезным последствиям для украинских СМИ. В начале текущего месяца Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил о внеплановой проверке показавшего в прямом эфире карту страны без Крыма телеканала NewsOne. По мнению регулятора, руководство телеканала нарушило сразу несколько статей украинского закона «Об информации» и закона «О телевидении и радиовещании».

Летом текущего года агентство Bloomberg опубликовало карту, на которой полуостров был выделен «нейтральным» цветом, им помечалась «ничейная» территория. Издание удалило публикацию из-за критики со стороны украинского посольства.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».