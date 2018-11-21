Сирия: самолет США вел разведку у берегов САР во время учений ВМФ РФ

Дамаск, 21 ноября. Американский разведывательный самолет осуществил многочасовой полет у сирийского побережья, где проходили учения российских кораблей.

Во вторник, 20 ноября, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с базы «Суда-бей» на острове Крит, в течение многих часов производил полет у берегов Сирии. Самолет приближался к сирийскому побережью на расстояние до 50 км в районе российской военной базы в Тартус и авиационной базы «Хмеймим».

В это время у берегов Сирии проводились учения российских кораблей «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Корабельные расчеты ПВО отрабатывали обнаружение, классификацию и поражение воздушных целей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в последнее время участились полеты израильских самолетов-разведчиков в Средиземном море около российской авиабазы «Хмеймим». По мнению экспертов, наиболее вероятной тактикой Израиля в данном случае является обнаружение и слежение за российскими комплексами противовоздушной обороны С-300 «Фаворит».