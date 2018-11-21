«Пассажиры» оценили комфорт капсульных вагонов РЖД

Москва, 21 ноября. Посетители выставки «Транспорт России» смогли посидеть в новом «капсульном» плацкартном вагоне, представленном РЖД.

Посидеть на верхней полке, воспользоваться там же столиком и закрыться от соседей светонепроницаемой шторой — такие возможности обеспечивает пассажирам новый концепт-вагон от РЖД, представленный накануне в Москве в рамках выставки «Транспорт России».

Впрочем, изменения плацкартного вагона не ограничиваются этими нововведениями —переработано здесь практически все. Полки превратились в комфортные диваны с подголовниками, за счет использования светлых цветов в оформлении визуально расширилось пространство. Забираться на верхнюю полку станет удобнее за счет лестниц-решеток, частично закрывающих каждый отсек. У каждого пассажирского места в новом вагоне появилась своя розетка с обычным и usb-разъемом, а также плафон освещения.

«На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно быть индивидуальное пространство», — заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Станет удобнее и в туалетах плацкарта — их оборудуют феном для рук, пеленальным столиком и гигиеническим душем.

Как отмечает «Газета.ру», новые капсульные вагоны могут появиться уже в 2019 году в одноэтажном исполнении и в 2020 — в двухэтажном.